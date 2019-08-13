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Almanya plastik poşetleri tamamen yasaklayacak

Almanya Çevre Bakanı Schulze, plastik poşetlerin tamamen yasaklanacağını açıkladı. Schulze, paralı poşet uygulmasının plastik kullanımını azalttığını ama bunun arzu ettikleri sonuç olmadığını ifade etti.
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Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze plastik poşetlerin tamamen yasaklanacağını açıkladı. Schulze, kararın poşetlerin parayla satılması uygulamasının istedikleri sonucu vermemesi üzerine alındığını söyledi. Ülkede plastik poşet kullanımının 2015'ten bu yana yüzde 64 oranında azaldığı belirtiliyor.

"AMACIMIZ DAHA AZ PLASTİK KULLANMAK"

Svenja Schulze paralı poşet uygulmasının plastik kullanımını "yeterince azalttığını ancak bunun arzu etikleri bir sonuç olmadığını" belirterek "Amacımız kullanıp atan bir toplum olmayı bırakmak ve daha az plastik kullanmak" dedi. Çevre Bakanı, uygulamanın ne zaman başlayacağına ilişkin tarih vermedi.

İNGİLTERE'DE PLASTİK POŞET KULLANIMI YÜZDE 90 AZALDI

İngiltere'de de plastik poşetler 2015'ten beri bu yana paralı. Poşetler 5 peni'ye (yaklaşık 33 kuruş) satılıyor. Uygulamanın plastik poşet kullanımını yüzde 90 azalttığı belirtiliyor. Plastik poşetlerin fiyatı 2020'den itibaren iki katına çıkarılacak. Ülkede gelecek Nisan'dan itibaren plastik poşetler, kokteyl karıştırıcıları ve kulak temizleme çubukları da yasaklanacak. Avrupa Birliği genelinde pipet, çatal ve kaşık gibi tek kullanımlık plastik ürünlerin 2021'den itibaren yasaklanması planlanıyor. Kaynak: BBC Türkçe

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