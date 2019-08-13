Kumcu Kani, hayatını kaybetti

Rahime Yiğit’in eşi, Selma Yiğit Daimoğlu ve Selda Yiğit’in babaları, Doktor Mehmet Daimoğlu’nun kayınpederi, Kadıköy Mahallesi eski esnaflarından Kani Yiğit, nam-ı diğer Kumcu Kani (83) vefat etti.
Merhumun cenazesi bugün (13 Ağustos 2019 Salı) ikindi namazına müteakip Kadıköy Mahallesi Yeşil Camiiden kaldırıldıktan sonra Asri Mezarlığa defnedilecektir. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz