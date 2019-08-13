Kocaelili siyasetçi Serdar Uzun, hayatını kaybetti

Gebzelilerin yakından tanıdığı sevilen iş adamı ve siyasetçi Serdar Uzun geçirdiği ani kalp krizi sonucu bu sabah 54 yaşında vefat etti. Uzun'un ani ölümü Gebze ve çevresinde derin üzüntü meydana getirdi. Serdar Uzun’un cenazesi bugün (13 Ağustos Salı) Mustafa Paşa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.