Gebzelilerin yakından tanıdığı sevilen iş adamı ve siyasetçi Serdar Uzun geçirdiği ani kalp krizi sonucu bu sabah 54 yaşında vefat etti. Uzun'un ani ölümü Gebze ve çevresinde derin üzüntü meydana getirdi. Serdar Uzun’un cenazesi bugün (13 Ağustos Salı) Mustafa Paşa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
Bugün 14:10 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 14:16 TSİ
Kocaelili siyasetçi Serdar Uzun, hayatını kaybetti
İYİ Parti Gebze İlçe Teşkilatının kurucu ilçe yöneticilerinden Serdar Uzun geçirdiği ani kalp kriziyle hayatını kaybetti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz