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Bu hastalık erkeklerin korkulu rüyası

Doç. Dr. Karaca, çeşitli sebeplerden dolayı erkeklerde meme büyümesi olarak bilinen jinekomastinin sıkça görülen bir problem olduğunu söyledi.
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Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç. Dr. Karaca Başaran Jinekomastinin, erkeklerde göğüs dokusunun normalden büyük olması anlamına geldiğini ifade ederek, “Jinekomastinin günümüzde birçok nedeni olsa da, hastaların büyük çoğunluğunda altta yatan bir neden bulunamaz. Diyet ve egzersizle çözüm çoğu zaman sağlanmayan jinekomasti tedavisinde, ameliyat kesin çözüm olarak görülmektedir. Amerika Plastik Cerrahlar Derneği’ne (ASPS) göre jinekomasti, tüm erkek göğüs bozukluklarının yüzde 65’ini oluşturmaktadır. Ciddi tıbbi bir problem olarak görülmese de jinekomasti psikolojik olarak zor bir durum olabilir. Şanslıyız ki cerrahi teknolojideki ilerlemeler erkeklerin estetik görünümlerinin kontrolünü geri kazanmalarına ve büyümüş göğüslerin ameliyatla düzeltile bilmesine olanak vermiştir” dedi.

Başaran, başarılı bir göğüs küçültme ameliyatı bir dizi fiziksel ve duygusal yarar sağladığını, bunlar arasında: daha sıkı, daha düz ve daha şekilli bir göğüs, kendine güvenin ve verdiği değerin artması olduğunu belirterek, “Cerrahi sonuçlar, jinekomasti benzeri bir etki yaratabilen belirgin kilo alımı haricinde, kalıcıdır. Büyük göğse sahip tüm yaşlardaki erkekler, göğüs gelişimleri stabil hale gelmişse ve prosedürden beklentileri gerçekçi ise, jinekomasti cerrahisini düşünebilir. Bir jinekomasti adayı fiziksel ve duygusal olarak sağlıklı olmalıdır. Aşırı kilolu hastalarda kilo vermenin, ameliyata faydası belirgindir. En başarılı sonuçlar, esnek ve sıkı derisi olan hastalarda alınmaktadır. İyileşme süresi kabaca 1 haftadır. Ameliyat sonrası hastaların, 4 hafta kadar özel bir jinekomasti korsesi takması önerilmektedir. Fiziki ve ruhsal birçok pozitif etkisi olan jinekomasti ameliyatları ortalama 1 saat kadar sürmekte ve ameliyat sonucu ertesi gün görülebilmektedir” açıklamalarında bulundu.

Bugün 14:50 TSİ İHA Erzurum- Sağlık

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