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Yahya Kaptan'da intihar!

İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde 29 yaşındaki genç intihar etti.
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Alınan bilgi ve iddialar göre, olay bugün sabah saatlerinde İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Bahardalı Sokak’ta meydana geldi. Erdoğan Can Usta’dan (29) haber alamayan amcası, ikamet ettiği eve giderek kontrol etmek istedi. Amca, Usta’yı barfiks demirine kendini kemerle asmış halde bulması üzerine Usta’yı yere indirerek durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

TEDAVİ GÖRÜYORDU

Kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yapmış olduğu incelemede Usta’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaparken, Usta’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili polis, inceleme başlattı. Öte yandan Erdoğan Can Usta’nın daha önce psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü.

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