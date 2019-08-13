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İlimtepe'de korkunç manzara!

Körfez ilçesi İlimtepe'de çekilen bu fotoğraflar korku filmlerini andırdı. Muhtar Kazım Elmas, belediyenin İlimtepe'de bu manzaranın bir an önce temizlenmesini istedi.
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Kurban Bayramının ilk günü kentimizde binlerce kişi ibadetlerini yerine getirebilmek için kurban kesti. 12 ilçede mezbahalarda uzun kuyruklar oluştu. Hatta kimi vatandaşlar 2. gün ibadetlerini tamamlayabildi. Kurban kesme işlemleri tamamlandı tamamlanmasına ama geride bırakılan manzara tek kelime ile korkunç... İlimtepe'de çekilen bu fotoğraflarda kurban edilen hayvanların iç organlarının öylece bırakıldığı görülüyor. Muhtar Kazım Elmas sosyal medyadan paylaştığı bu fotoğraflar ile belediyeyi göreve davet etti. Elmas, paylaşımına şu notu ekledi: "Klasik kurban kesim sonrası İlimtepenin son manzarası belediyemiz dağ bayır demeden arazide gördüğü her kurban artığını toplayıp gömdü ama yinede hoş manzara değil inşallah kara sinek islahsına uğramayız.?"

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Yorumlar

(2)
02

Şener saygılı - Allah belalarını versin lanet olası yaratıklar şimdi siz bunu yapan gerizekalı zihniyet kurban kestiniz ve onun rahatlığını yaşıyorsunuz öylemi.

Yoook o kadar kolay değil biiir önce bu yaptığınız rezilliğin günahını çekeceksiniz ikiii kurban niye kesilir kurban kesildikten sonra arta kalanlar ne yapılır hiç bilginiz yok sizlerin kurban kesmenizin nedenini bilmeyen yok dadece yılda bir kez kavurma ve mangal yaparak evinizdeki buzdolabına et stoklamanız eee neden bu rezilliği yaşatıyorsunuz etrafa bizde kurban keseriz fakat önce nerelere dağıtacağımızın planlarını yaparız yazıklar olsun sizin gibi günahkarlara

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01

Ali - Veli - Muhtar, 5 yıldır körfezde zabıta diye bir birim yok, Mimar Sinan mahallesinde esnafların kaldırıma doğru yaptığı çıkıntılardan insanlar birbirine omuz atarak yürümek zorunda kalıyor, Belediye derince belediyesini az örnek alsın yeter.

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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