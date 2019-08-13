İlimtepe'de korkunç manzara!

Şener saygılı - Allah belalarını versin lanet olası yaratıklar şimdi siz bunu yapan gerizekalı zihniyet kurban kestiniz ve onun rahatlığını yaşıyorsunuz öylemi.

Yoook o kadar kolay değil biiir önce bu yaptığınız rezilliğin günahını çekeceksiniz ikiii kurban niye kesilir kurban kesildikten sonra arta kalanlar ne yapılır hiç bilginiz yok sizlerin kurban kesmenizin nedenini bilmeyen yok dadece yılda bir kez kavurma ve mangal yaparak evinizdeki buzdolabına et stoklamanız eee neden bu rezilliği yaşatıyorsunuz etrafa bizde kurban keseriz fakat önce nerelere dağıtacağımızın planlarını yaparız yazıklar olsun sizin gibi günahkarlara