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Nikah dönüşü kaza yaptılar!

Karamürsel'de meydana gelen trafik kazasında nikah töreninden dönen çift yaralandı.
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Alınan bilgiye göre, Görkem Şentürk (24) yönetimindeki 34 BYU 901 plakalı otomobil D130 kara yolu Karamürsel Dereköy Mahallesi'nde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle tel örgülerin ve trafik lambasının devrildiği kazada, sürücü ile eşi Şevval Şentürk (24) yaralandı. 112 Acil Servis ekibince Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çiftin, resmi nikah töreninden döndüğü öğrenildi.

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