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Unutulan eşyaları bulmak artık daha kolay

Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşım araçları ve Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş.’nin işlettiği tramvay, otobüs ve Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor. Tramvay, otobüs ya da terminalde unutulan kimlik, ehliyet, öğrenci kartları, pasaport ve cüzdanları özel dolaplarda muhafaza eden UlaşımPark, eşyalarını kaybeden vatandaşları bekliyor. Kayıp eşyalar 0262 325 23 05 numaralı telefonlardan ve www.ulasimpark.com.tr adresindeki formu doldurarak da sorgulanabiliyor.

TUTANAK İLE TESLİM EDİLİYOR

Vatandaşlar tarafından UlaşımPark’ın işlettiği toplu taşım araçlarında ve Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde unutulan eşyalar, sahiplerini bekliyor. Kayıp eşyalar, UlaşımPark Genel Müdürlüğü, Plajyolu, Gebze ve Körfez garajlarında muhafaza ediliyor. Vatandaşların unuttukları eşyalara kolay ulaşımını sağlamak için ‘kayıp eşya sorgulama’ sistemi de kuran UlaşımPark, eşyalarını teslim almaya gelen kişilerden kayıp eşya formunu doldurmasını istiyor ve bu sayede teslim edilen eşyalar kayıt altına alıyor.

GÜVENLİK İÇİN SORULAR SORULUYOR

Ayrıca tutanak tutulmadan önce kayıp eşya müracaatlarında bulunan kişilere birtakım sorular soruluyor. Örneğin; unutulan cüzdanın içerisinde kaç para olduğu, şemsiyenin rengi (deseni), çantanın veya cüzdanın içerisinde ne bulunduğunu sorarak kayıp eşyayı talep eden kişinin eşyasının ona ait olup olmadığının kanıtlanması isteniyor. Kanıtladıktan sonraki aşamada, kişiye eşyası, form doldurtularak teslim ediliyor.

ZABITA’DAN TESLİM

UlaşımPark’a ait toplu taşım araçlarında veya Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde unuttuğunuz bir eşyanız var ise öncelikle 0262 325 23 05 numaralı telefondan ya da www.ulasimpark.com.tr adresindeki formu doldurarak sorgulatabilirsiniz. Kocaeli ili içerisinde kayıp olan eşyaların bir kısmı da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda muhafaza ediliyor. Kayıt altına alınan eşyalar 153 ve 0262 331 65 89 numaralı telefonlardan sorgulanabiliyor.

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