Her tarlada bir mezar!..

Kandıra’nın Çalköy Mahallesi’nde yaşanan bu ilginç adet, görenleri şaşkına çeviriyor. Mahalle sakinlerinden beş-altı aile mezarlık yerine yakınlarının cenazelerini kendi tapulu tarlalarına defnediyor. Tarlaların her birinde aile mezarlığı görenler de oldukça şaşırıyor. Mahalle Muhtarı Recep Şakacı konuyu şöyle anlatıyor; “Mahalle mezarlığımızın çevresinde arazileri olan bazı vatandaşlarımız yakınlarını mezarlık yerine tapulu arazisinin mezarlığa yakın olan bölgesine defnediyor. O nedenle tarlalarda mezarlık görülmesine alışkınız” diyor.