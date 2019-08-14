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Her tarlada bir mezar!..

Çalköy Mahallesi sakinleri, vefat eden yakınlarının cenazelerini mezarlık yerine tarlasına defnediyor.
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Kandıra’nın Çalköy Mahallesi’nde yaşanan bu ilginç adet, görenleri şaşkına çeviriyor. Mahalle sakinlerinden beş-altı aile mezarlık yerine yakınlarının cenazelerini kendi tapulu tarlalarına defnediyor. Tarlaların her birinde aile mezarlığı görenler de oldukça şaşırıyor.  Mahalle Muhtarı Recep Şakacı konuyu şöyle anlatıyor; “Mahalle mezarlığımızın çevresinde arazileri olan bazı vatandaşlarımız yakınlarını mezarlık yerine tapulu arazisinin mezarlığa yakın olan bölgesine defnediyor. O nedenle tarlalarda mezarlık görülmesine alışkınız” diyor.

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Yorumlar

(3)
02

İzmitli - Gençler babasını tanımıyor! Atası hiç umurlarında olmaz. Mezar nakli, tarlada oraya buraya savrulmuş kemikler sonuç. Biz, mirasına sahip çıkabilen bir toplum değiliz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Ağustos 16:02
03

Erol Demirbek - @Manav 01 nolu yoruma cevabı: böyle olunca satamayacaklar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Ağustos 16:33
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