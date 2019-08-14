İzmit Akpınar Mahallesinde yaşayan vatandaşlar sinek istilasından dert yandı. WhatsApp İhbar Hattına gönderilen şikayette okuyucumuz, “İzmit Akpınar Mahallesi Hülya Sokağa kadar inen dere boyunda sivri sinek yoğunluğu var ve çevre evlere yayılıp, insanları ısırdıkları yerde kabarıklık oluşturup insanları hasta ediyor. Belediyeye bildirilmesine rağmen etkili ilaçlama yapıldığını düşünmüyoruz (Zaten belediyeye ulaşmakta ayrı sorun) Tek umudumuz sizsiniz.” İfadelerini kullandı.
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Akpınar'da sinek istilası! Vatandaş belediyeden yardım istiyor
İzmit Akpınar Mahallesinde yaşayan vatandaşlar sinek istilasından dert yandı.
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Yorumlar
(2 )
Rambo - İzmit belediyesi uyuyor galiba
Vatandaş - Ben körfez de oturuyorum aynı sorun burda da var lütfen ilaçlama yapın çocuklarımızın ayakları kolları yare bere içinde
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