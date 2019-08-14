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Cevdet Öztürk son yolculuğuna uğurlandı

Kocaelispor Kulübü’nün çok sevilen ve sayılan personellerinden, yıllarca İsmetpaşa Stadı’nda emek vermiş, Çınarlı Mahallesi sakinlerinden, Derince Taşköprülüler Derneği kurucusu Cevdet Öztürk 65 yaşında hayatını kaybetti.

Erdem ÖVÜÇ
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Kocaelispor Kulübü’nün çok sevilen ve sayılan personellerinden, yıllarca İsmetpaşa Stadı’nda emek vermiş, Çınarlı Mahallesi sakinlerinden, Derince Taşköprülüler Derneği kurucusu Cevdet Öztürk 65 yaşında hayatını kaybetti.

ÇENAZE ÇINARLI GÜLER EVLER CAMİİ’NDEN KALDIRILDI…

Yaklaşık 3 ay önce amansız hastalığa yakalanan, önce özel bir hastanede, ardından Seka Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Cevdet Öztürk’ün cenazesi, Derince Çenesuyu Çınarlı Mahallesi Güler Evler Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından, Çınarlı Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

CEMAAT AVLUYA SIĞMADI

Merhumun cenazesine Kocaelispor Eski Kulüp Müdürü İlker Uzel, Poligon Tesisleri personeli Rıdvan Kara ve Ömer Aslantaş, Kocaelispor’un personeli Mustafa Ataç ve Remzi Naipoğlu, Öztürk’ün iş arkadaşları, Derince Taşköprülüler Derneği üyeleri, akrabaları, komşuları ve çok sayıda seveni katıldı. Avlunun taştığı törende cemaat, Cevdet Öztürk için dualarını ederken, büyük bir üzüntü içindeydi. Derince Tahtalı Hocaköyü’nden olan Cevdet Öztürk, Ayşe Öztürk ile evli, Emrah ve Tolga adında iki de evlat sahibiydi.

Bugün 11:11 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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Yorumlar

(1)
01

Mehmet Yavuz Taşkıran - Allah rahmet eylesin... Kalanlarına sabırlar diliyorum.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 14 Ağustos 12:03

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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