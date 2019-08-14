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İlimtepe Kullar, Yuvacık’a mağlup oldu: 4-2

Bölgesel Amatör Lig takımlarından İlimtepe Kullarspor ile Süper Amatör Futbol Ligi takımlarından Yuvacıkspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Bol gollü geçen maçı Yuvacıkspor 4-2 kazandı.

Ali KÖKSAL
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İLK YARI 2-1 SONA ERDİ

Kullarspor, U-19 yaş grubu ağırlıklı futbolcuları ile mücadele ettiği karşılaşmada Yuvacık, Furkan Filiz’in golü ile 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Yuvacıkspor, Feridun’un golü ile farkı 2’ye çıkardı. İlk yarının son bölümlerinde Osman’ın golü ile İlimtepe Kullar farkı 1’e indirdi. İlk yarı 2-1 sona ererken, Yuvacık adına Cihat ilk 45 dakikada penaltı kaçırdı.

ASLAR SON 10 DAKİKA OYNADI

İkinci yarıya da iyi başlayan Yuvacık’ta Fikret attığı golle skoru 3-1’e getirdi. İlimtepe’de ilk golün sahibi Osman skoru 3-2’ye getirdi. Siyah Beyazlı ekip Yuvacık’ta Kerem attığı golle takımını 4-2 öne geçirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca Yuvacık ekibi hazırlık maçında İlimtepe Kullar’ı mağlup etmesini bildi. Centilmence geçen maçta İlimtepe Kullar’da deneyimli isimler son 10 dakikada forma giydi.

Bugün 11:15 TSİ - Spor

Muhabir Ali Köksal

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