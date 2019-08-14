41 FK 3 yıldızını Sivas’a gönderdi!..

2006 doğumlu kaleci Kaan Sarman, 2004 doğumlu orta saha oyuncusu Eren Yavuz ve 2003 doğumlu yine orta saha oyuncusu Mehmet Akif İbrahimoğlu, Sivas ekibinde antrenmanlara başladı. 3 genç futbolcunun da Kırmızı Beyazlı ekibin alt yapısına önemli katkılar sağlayacağına kesin gözü ile bakılıyor.

TÜRE: YOLLARI AÇIK OLSUN

Kulübün alt yapı koordinatörü Hüseyin Türe “Kaan, Mehmet Akif ve Eren’imize yeni kulübünde başarılar diliyorum. Yolları açık olsun. 41 FK’da yetişen futbolcularımız futbolun doğrularını, oyunun doğru oynanması gerektiğini öğreniyor. Futbolcularımız, futbol okulundan bütün yaş kategorilerine kadar bütün bilimsel testlerden yararlanarak öğreniyor. Böyle bir kulüpte koordinatör olmak ve böyle mükemmel bir hoca kadrosu ile çalışmak beni çok mutlu ediyor. Daha iyisini yapacağımızı biliyor ve buna inanıyoruz. 41 FK, yetiştirmeye devam edecektir” dedi.