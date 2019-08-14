Aydın Pir, Doğantepe ile anlaştı

Sezonu 47 futbolcu ile açan İlimtepe Kullarspor’da ilk etap sonunda sayı 36’ya düşmüştü. Kısa bir süre önce bu kadrodaki futbolculardan, geçen sezon İlimtepe Futbol Kulübü’nün şampiyonluğunun kilit isimleri Usame Ergül, Eren Kondul, Sinan Özkan, Enes Malik ve Fatih Çiyan ile de yollar ayrılmıştı.

ŞAMPİYONLUĞUN KİLİT İSİMLERİNDENDİ

Başiskele temsilcisinde son olarak geçen sezon Kullarspor’un şampiyonluğunda önemli paya sahip olan Aydın Pir de takıma veda etti ve BAL takımlarından Doğantepe ile anlaştı. 1998 doğumlu futbolcu futbola 11 yaşında Kocaeli Körfezspor’da başladı. İzmit Belediyespor, Körfez Futbol Kulübü, İzmit Futbol Kulübü ve Uzuntarla Belediyespor, Aydın’ın diğer kalesine geçtiği takımlar oldu.