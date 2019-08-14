İlimizin başarılı stoperleri arasında yer alan Emirhan Önder kısa bir süre önce Süper Amatör Lig takımlarından Maşukiyespor ile anlaşmıştı. Kocaelispor’da da hem alt yapıda hem de A takımda oynayan Emirhan, Sarı Kırmızı kulüpten ayrıldı. Göztepe, Kepez Belediye, Kahramanmaraş, Kilimli Belediye, Körfez Spor Kulübü, Bozüyükspor, Hereke Yıldız, Yozgat 1959 ve Doğantepespor’un formasını giyen Emirhan sağ bekte de oynayabiliyor.
Bugün 11:17 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:19 TSİ
Emirhan Önder Maşukiye’ye veda etti
İlimizin başarılı stoperleri arasında yer alan Emirhan Önder kısa bir süre önce Süper Amatör Lig takımlarından Maşukiyespor ile anlaşmıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz