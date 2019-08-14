Emirhan Önder Maşukiye’ye veda etti

İlimizin başarılı stoperleri arasında yer alan Emirhan Önder kısa bir süre önce Süper Amatör Lig takımlarından Maşukiyespor ile anlaşmıştı. Kocaelispor’da da hem alt yapıda hem de A takımda oynayan Emirhan, Sarı Kırmızı kulüpten ayrıldı. Göztepe, Kepez Belediye, Kahramanmaraş, Kilimli Belediye, Körfez Spor Kulübü, Bozüyükspor, Hereke Yıldız, Yozgat 1959 ve Doğantepespor’un formasını giyen Emirhan sağ bekte de oynayabiliyor.