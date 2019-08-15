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Olgunlar Veteranlarda kura çekimi yarın

Bu yıl ikincisinin düzenleneceği Olgunlar Veteranlar Futbol Turnuvası’nın kura çekimi 16 Ağustos Cuma akşamı Hasan Doğan Amatörevi’nde gerçekleşecek.
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Bu yıl ikincisinin düzenleneceği Olgunlar Veteranlar Futbol Turnuvası’nın kura çekimi 16 Ağustos Cuma akşamı Hasan Doğan Amatörevi’nde gerçekleşecek. Saat 19.00’da başlayacak olan kura çekimine takım sorumluları ve futbolcular katılacak. Dev organizasyon19 Ağustos Pazartesi akşamı Doğu Kışla Çim Halı Tesisleri’nde gerçekleşecek.  İRTIBAT TEL: 05325661004

KAYIT YAPTIRAN TAKIMLAR

OLGUNLAR KATEGORİSİ

1 Evrensel Matematik Köyü

2 İşkur

3 Kocaeli BahçesehirKoleji

4 Kartepe Master

5 Bekirpaşa Master - Yağız kebap

6 İzmit Belediyesi

7 Balaban Grup

8 Özkarmaster

9 Gölcük Arık Spor

10 Fiskos Safe

11 Gebze Master

12 Oğün Bağlantı

GENÇ OLGUNLAR

1 Pasifik Gemi Acenteliği

2 GūçlüÇelik

3 Vizyon İnşaat

4 Bfm Soğutma

5 Yüksek Rakım

6 Ktm Gümrük Müşavirliği

7 Om Mali Müşavirliği

8 Şehr-i Börek

9 Gültaş HAFRIYAT

10 CixxLarge - Bekirpaşa Master

11 Tuğra Kuyumculuk

12 Kullar Spor

13 Kumlu Eğitim Kurumları

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