Olgunlar Veteranlarda kura çekimi yarın

Bu yıl ikincisinin düzenleneceği Olgunlar Veteranlar Futbol Turnuvası’nın kura çekimi 16 Ağustos Cuma akşamı Hasan Doğan Amatörevi’nde gerçekleşecek. Saat 19.00’da başlayacak olan kura çekimine takım sorumluları ve futbolcular katılacak. Dev organizasyon19 Ağustos Pazartesi akşamı Doğu Kışla Çim Halı Tesisleri’nde gerçekleşecek. İRTIBAT TEL: 05325661004
KAYIT YAPTIRAN TAKIMLAR
OLGUNLAR KATEGORİSİ
1 Evrensel Matematik Köyü
2 İşkur
3 Kocaeli BahçesehirKoleji
4 Kartepe Master
5 Bekirpaşa Master - Yağız kebap
6 İzmit Belediyesi
7 Balaban Grup
8 Özkarmaster
9 Gölcük Arık Spor
10 Fiskos Safe
11 Gebze Master
12 Oğün Bağlantı
GENÇ OLGUNLAR
1 Pasifik Gemi Acenteliği
2 GūçlüÇelik
3 Vizyon İnşaat
4 Bfm Soğutma
5 Yüksek Rakım
6 Ktm Gümrük Müşavirliği
7 Om Mali Müşavirliği
8 Şehr-i Börek
9 Gültaş HAFRIYAT
10 CixxLarge - Bekirpaşa Master
11 Tuğra Kuyumculuk
12 Kullar Spor
13 Kumlu Eğitim Kurumları
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz