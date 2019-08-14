Başkan Şener Söğüt’ten Kocaelispor’a bayram ziyareti

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaelispor’un önceki akşamki antrenmanını ziyaret etti. Takıma başarı dileğinde bulunan ve Yeşil Siyahlıların bayramını kutlayan Söğüt “Kocaelisporumuzu, Körfez ilçemizde konuk etmekten büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz” dedi.

KÖRFEZ’DEN VAZGEÇEMEYECEKSİNİZ

Takımın Körfez’den vazgeçemeyeceğinin altını çizen Söğüt “Burasının havası başka. Ben de yıllar önce geldim ve suyunu bir içtim, o gün bu gündür Körfez’deyim. İnanıyorum ki sizler de Körfez’i çok seveceksiniz. Sizin başarınız bizim ve bu kentin başarısı olacaktır. Hepinizin Mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyor, yeni sezonda Kocaelispor'umuza başarılar diliyorum” diye konuştu. Konuşmanın ardından Söğüt takıma tatlı ikram etti ve son olarak toplu halde fotoğraf çektirildi.