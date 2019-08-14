Nerede kalmıştık?..

Burunga Tesisleri’nde bir araya gelen ve teknik adam Engin Korukır denetiminde akşam antrenmana çıkan Yeşil Siyahlı futbolcularda, morallerin hayli iyi olduğu görüldü. Antrenman serbest ısınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başladı. 2’li 3’lü gruplara ayrılan futbolcular hafif tempolu düz koşu yaptı. Ardından 3 grup halinde 5’e 2 top kapma çalışması yapan takım yine saha etrafında turladı ve antrenmanını tamamladı. Kocaelispor, Cuma gününe kadar günde çift antrenman yapacak.