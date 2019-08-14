Burunga Tesisleri’nde bir araya gelen ve teknik adam Engin Korukır denetiminde akşam antrenmana çıkan Yeşil Siyahlı futbolcularda, morallerin hayli iyi olduğu görüldü. Antrenman serbest ısınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başladı. 2’li 3’lü gruplara ayrılan futbolcular hafif tempolu düz koşu yaptı. Ardından 3 grup halinde 5’e 2 top kapma çalışması yapan takım yine saha etrafında turladı ve antrenmanını tamamladı. Kocaelispor, Cuma gününe kadar günde çift antrenman yapacak.
Bugün 11:22 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:24 TSİ
Nerede kalmıştık?..
Yaklaşık 3 günlük bayram tatili sona eren Kocaelispor’da çalışmalar kaldığı yerden devam etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz