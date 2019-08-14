Kocaelispor’un yeni kaptanı Burak Süleyman oldu

Kocaelispor’da eski kaptanlar Hamza Mutlu, Murat Başak ve Kadir Öge yollar ayrılmış, gözler yeni kaptanın kim olacağına çevrilmişti. Son antrenmana gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt takıma tatlı ikram ederken, takım kaptanı ile fotoğraf çekilmesi için Burak Süleyman davet edildi.

41’İ MESUT GİYEBİLİR

Böylece Burak Süleyman’ın “Resmi” olarak açıklama yapılmasa da, Kocaelispor’un yeni kaptanı olduğu net bir şekilde görüldü. Diğer kaptanlarla ilgili belirsizlik sürüyor. Bu arada takımda 41 numaralı formayı giyecek futbolcunun Mesut Özdemir olacağı tahmin edilirken, Mesut’un 41’i giymeyi istediğini arkadaşlarına söylediği öğrenildi. Diğer kaptanlar ve 41 numaralı forma için teknik ekip yönetime rapor sunacak.