Yasağa rağmen denize girdiler!

Ani derinleşmenin olduğu kıyıya gelen onlarca tatilci, Büyükşehir Belediyesi’nin kumsalın birçok noktasına diktiği tabelalarda yazan “Denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Bu bölgede cankurtaranlık hizmeti verilmemektedir. Lütfen cankurtaranlık hizmeti verilen bölgelerde denize giriniz” ibarelerine aldırış bile etmeden Marmara Denizinin keyfini çıkardı. Oldukça tehlikeli olan kıyıda denize girilmemesi konusunda yetkililerden bir kez daha uyarı yapıldı.