Ani derinleşmenin olduğu kıyıya gelen onlarca tatilci, Büyükşehir Belediyesi’nin kumsalın birçok noktasına diktiği tabelalarda yazan “Denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Bu bölgede cankurtaranlık hizmeti verilmemektedir. Lütfen cankurtaranlık hizmeti verilen bölgelerde denize giriniz” ibarelerine aldırış bile etmeden Marmara Denizinin keyfini çıkardı. Oldukça tehlikeli olan kıyıda denize girilmemesi konusunda yetkililerden bir kez daha uyarı yapıldı.
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Yasağa rağmen denize girdiler!
Darıca’da vatandaşlar, yasağa aldırış etmeden denize girdi.
Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
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Yorumlar
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İzmitli - Kendi hayatını hiçe saymış bize ne?
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