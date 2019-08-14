Geçtiğimiz sezon 28 Nisan’da oynanan Muğlaspor maçının ilk yarısında orta sahada yaşanan ikili mücadele sonunda sağ diz ön çapraz bağları kopan genç orta saha oyuncusu Kerem Yıldırım antrenmanlara başladı. Uzun ve zahmetli geçen rehabilitasyonu geride bırakan Kerem’in ilk antrenmanı hafif tempolu düz koşu ile başladı. Kendisine verilen programı uygulayan ve kulüp masörlerinden Hakan Küçük ile birlikte çalışan 1999 doğumlu futbolcunun sezonun ilk yarısında forma giymesinin zor olduğu belirtildi.
Bugün 11:49 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:51 TSİ
Büyük Kerem sahaya indi!..
Geçtiğimiz sezon 28 Nisan’da oynanan Muğlaspor maçının ilk yarısında orta sahada yaşanan ikili mücadele sonunda sağ diz ön çapraz bağları kopan genç orta saha oyuncusu Kerem Yıldırım antrenmanlara başladı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz