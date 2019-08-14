Büyük Kerem sahaya indi!..

Geçtiğimiz sezon 28 Nisan’da oynanan Muğlaspor maçının ilk yarısında orta sahada yaşanan ikili mücadele sonunda sağ diz ön çapraz bağları kopan genç orta saha oyuncusu Kerem Yıldırım antrenmanlara başladı. Uzun ve zahmetli geçen rehabilitasyonu geride bırakan Kerem’in ilk antrenmanı hafif tempolu düz koşu ile başladı. Kendisine verilen programı uygulayan ve kulüp masörlerinden Hakan Küçük ile birlikte çalışan 1999 doğumlu futbolcunun sezonun ilk yarısında forma giymesinin zor olduğu belirtildi.