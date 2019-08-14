Gölcük, Kocaelispor ile maç istiyor

3. Lig 2. Grup’taki temsilcilerimizden Gölcükspor, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Kocaelispor ile hazırlık maçı oynamak istiyor. Kırmızı Siyahlıların teknik patronu, Kocaelispor’un unutulmaz golcüsü Taner Gülleri “Hazırlık maçı da olsa Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek olmak heyecan verici” dedi. Gözler Yeşil Siyahlı teknik ekibe çevrildi. Kocaelispor Teknik Direktörü Engin Korukır, Sakaryaspor ile oynanacak iki hazırlık maçı dışında hazırlık maçı düşünmediği,lig virajı Gölcükspor ile oynanacak hazırlık maçı ile ilgili ise henüz net bir karar vermedikleri öğrenildi.