İlimizin genç orta saha oyuncularından Yunus Özkan, Kocaelispor ile antrenmanlara başladı. 1 Haziran 2000 doğumlu futbolcu geride bıraktığımız sezon Körfez Spor Kulübü forması giydi ve 5 maça çıktı. Yunus futbola Belediye Derincespor’un (Demirspor) alt yapısında başladı.
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Yunus Özkan takibe alındı
İlimizin genç orta saha oyuncularından Yunus Özkan, Kocaelispor ile antrenmanlara başladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz