İlk önce sağlık!..

Kocaelispor’da Ali Arslan ve Hakan Küçük masörlük yapıyor. Masörlük konusunda uzman olan ikili futbolcularla bire bir ilgileniyor. Ancak kulüp doktoru ve fizyoterapistle ilgili iyi bir politikanın da izlenilmesi gerektiği belirtiliyor.

SONER ŞAHİN VE EKİBİ

Yeşil Siyahlılarda geçen sezon Prof. Dr. Cumhur Cevdet Kesemenli takım içindeki tüm sakatlıklarla yakından ilgileniyor, zaman zaman antrenmanlara gelerek futbolcular hakkında Masör Ali Arslan’dan bilgiler alıyordu.Bu yıl ise sağlık konusunda nasıl bir planlama yapılacağı merak ediliyor. Kocaelispor’un sağlık grubundan sorumlu yöneticisi Prof. Dr. Soner Şahin’in ekibi ile birlikte olası sakatlık ve yaralanmalar karşısında görev alacağı düşünülüyor.