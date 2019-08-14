İzmit’teki maç Erdoğan’ın programına göre belli olacak

Kocaelispor, 20 Ağustos’ta Sakaryaspor ile hazırlık maçı yapacak. Sakarya Atatürk Stadı’ndaki maç saat 20.00’de başlayacak. İki takımın anlaşmasına göre İzmit’te de bir maç yapılacak. Bu maçın tarihi ise Kocaeli’ye gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın programına göre belli olacak.