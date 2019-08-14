Kocaelispor, 20 Ağustos’ta Sakaryaspor ile hazırlık maçı yapacak. Sakarya Atatürk Stadı’ndaki maç saat 20.00’de başlayacak. İki takımın anlaşmasına göre İzmit’te de bir maç yapılacak. Bu maçın tarihi ise Kocaeli’ye gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın programına göre belli olacak.
Bugün 11:55 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:59 TSİ
İzmit’teki maç Erdoğan’ın programına göre belli olacak
Kocaelispor, 20 Ağustos’ta Sakaryaspor ile hazırlık maçı yapacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz