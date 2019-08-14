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Deprem enkaz alanında artık at yarışları yapılıyor

Marmara Depremi'nin merkez üssü olan Gölcük'te, o dönem yıkılan binlerce binanın enkazının döküldüğü alan günümüzde oluşturulan at yarışı pistiyle ata sporu biniciliğe hizmet ediyor.
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17 Ağustos 1999'da meydana gelen depremde Gölcük'te 5 bin 383 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda insan yaralandı. İlçede bulunan 12 bin 500 civarında bağımsız mesken ve 3 bin civarında iş yeri yıkıldı, yolların yüzde 80'i, su şebekesinin yüzde 50'si, stadyumun tamamı tahrip oldu, yüzme havuzu ve Kavaklı Sahili 2,5 metre çöktü. Ağır kayıpların yaşandığı ilçede enkaz kalıntıları kamyonlarla Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan ve büyüklüğü 100 dönümü aşan vadiye taşındı. Alanda yıllar sonra ise düzenlemeler yapılarak at yarışı pisti oluşturuldu. Enkaz birikintileriyle dolan bölge temizlenerek, Osmanlı Dönemi'nde de önem verilen rahvan at yetiştiriciliğinde kullanılmaya başladı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen rahvan at meraklılarının katıldığı "Geleneksel Rahvan At Yarışları"na ev sahipliği yapan bölgede depremin izlerinin, sportif faaliyetlerle silinmesi amaçlanıyor.

"Gölcük spor alanında önemli bir noktaya geldi"

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin depremi yaşamasına rağmen kısa sürede toparlandığını söyledi. Sezer, 45 saniyelik sürenin kısa ama depremi yaşayanlar açısından unutulmayacak bir süre olduğuna işaret ederek, depremde can ve mal kaybı yaşandığını kaydetti. Depremin ardından yapılan çalışmalarla Gölcük'ün modern bir ilçeye dönüştüğünü dile getiren Sezer, ilçenin spor alanında da önemli bir noktaya geldiğini ifade etti. Sezer, depremde yaşanan büyük acılara rağmen hayatın devam ettiğini belirterek, "Gölcükspor 3. Lig'de oynuyor. Bunun dışında kadın voleybol takımımız İhsaniyespor, 2. Lig'de mücadele ediyor. 28 amatör futbol takımımız var, bunların ikisi BAL Ligi'nde oynuyor. Belediye bünyesinde 11 ayrı branşta faaliyet gösteren sporcularımız var. Yelken sporunda iki sporcumuz milli takımda. Bireysel sporlarda da milli sporcularımız bulunuyor." diye konuştu.

"Halkımız alanın ata sporuna hizmetinden dolayı memnun"

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu İl Temsilcisi Osman Kalyoncu da 20 yıl önce ilçede yaşanan depremin ardından enkazın toplandığı alanın, kentteki idarecilerin girişimiyle at yarışlarının ve eğitimlerinin yapıldığı profesyonel bir yere dönüştürüldüğünü söyledi. Kalyoncu, daha sonraki yıllarda biniciliği halka sevdirmek amacıyla eğitimlerin de verildiğini anlatarak, "At biniciliği, insanlar için bir terapi niteliğinde. 17 Ağustos Depremi'nde bir acı yaşadık. Buraya yarışları izlemeye gelen halkımız hem duygulanıyor hem de buranın dönüşümünden, ata sporuna hizmetinden dolayı memnun oluyor." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

(1)
01

İzmitli - Yeşil alan olarak kalması mucize. Oba kurarız. Atlar da hazır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Ağustos 16:06

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