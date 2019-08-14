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Bayramın son günü güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarıyla ilgili son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 14 Ağustos altın fiyatları...
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Gram altın fiyatı dünkü kapanışta 268 lira oldu. Bugün güne başlayan gram altın 268,84 liradan alıcı buluyor. Peki çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 14 Ağustos güncel altın fiyatları Altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarındaki en ufak değişikliği bile yakından takip ediyor. Döviz kurlarına paralel dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, bugün 268 lira seviyelerinde. Peki altında bugün son durum ne? İşte 14 Ağustos güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 14 AĞUSTOS

GRAM ALTIN: 268,84 TL'den alınırken, 268,90 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN: 423,09 TL'den alınırken, 432,68 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN: 843,20 TL'den alınıyor ve 865,03 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: 1.740,00 TL'den alınıyor, 1.766,00 TL'den satılıyor.

Bugün 12:44 TSİ - Ekonomi

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