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Gebzespor dağa çıktı!..

Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek olan BAL temsilcisi Gebzespor, sezon başı hazırlık kampını gerçekleştirmek üzere dün sabah Kartepe’ye gitti.
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Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek olan BAL temsilcisi Gebzespor, sezon başı hazırlık kampını gerçekleştirmek üzere dün sabah Kartepe’ye gitti. Mor-Beyazlı kafilenin kamp kadrosunda 21 futbolcu bulunuyor. Kartepe Green Park Otel’de 12 gün süreli kamp yapacak olan Gebzespor buradaki ilk antrenmanını saat 17.00’de gerçekleştirdi.

SOYAK İDEAL 11’İ BELİRLEYECEK

Kartepe kampı, Gebzespor için yeni sezon ideal 11’inin belirlenmesi ve sistem taşlarının yerine oturtulması için çok önem taşıyor. Teknik direktör Tuncay Soyak, ilk 11 konusunda kafasında beliren ışığa, Kartepe’de son şeklini verecek. Burada 3 ya da 4 hazırlık maçı yapmayı planlayan Soyak, bu maçlarda ideale yakın bir kadroyla yeni sezon kadrosunu oluşturacak. Tecrübeli çalıştırıcı, hazırlık maçlarında kafasındaki sistemi de takım üzerine yerleştirecek.

ÖDEMELER TAMAM

Öte yandan, Gebzespor yönetim kurulu, yaklaşan lig öncesi mali vecibelerini yerine getirdi. Bu doğrultuda Başkan Hüseyin Deniz, Kurban Bayramı öncesinde futbolculara peşinatlarını, teknik kadroya da maaşlarını ödedi. Tesis çalışanlarını da unutmayan Deniz ve ekibi, herkesin mutlu bir bayram geçirmesini sağladı.

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