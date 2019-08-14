İzmit Belediyesi, kendine yakışır şekilde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamaya hazırlanıyor. Minikler Futbol Şenliği 22 Ağustos’ta başlıyor. 2009 ve 2010 doğumluların oynayacağı turnuva, Futbol İl Temsilciliği gözetiminde Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanacak. Kura çekimine katılan Futbol İl Temsilcisi ve İzmit Belediye Spor Müdürü Mithat Ağa, antrenör Haydar Koç, Güneşspor Başkanı Nebil Uzun, Yusuf Kuzu ve Yeni Kocaelispor antrenörü Burak Uzuner kura çekimine katılırken, hazırlıkların bayramda da sürdüğünü söyledi.
Bugün 12:50 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:52 TSİ
Minik futbolcularımız Zafer Bayramı’nı kutlayacak
İzmit Belediyesi, kendine yakışır şekilde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamaya hazırlanıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz