Doğantepespor sezonu açtı

Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcilerimizden Doğantepespor’da yeni sezon hazırlıkları başladı. Mehmet Üstün başkanlığında yeni bir sayfa açan Başiskele ekibi ilk çalışmasını 22 futbolcu ile yaptı. Teknik Direktörlüğünü Yaşar Nalbantoğlu’nun yaptığı takım antrenmanlarını Doğantepe Spor Tesisleri’nde gerçekleştiriyor.
DİKKAT ÇEKEN İSİMLER VAR
Kadro kurma çalışmalarına devam eden Doğantepe’de Kocaelispor’dan tanıdığımız Emin ve Ferhat Ertkukuş kardeşlerin yanı sıra geçen sezon Değirmendere’de forma giyen kanat forvetFerhat Akdemir, Kullarspor’un şampiyonluğunda önemli bir paya sahip olan kaleci Aydın Pir, Bağdatspor’dan Samet Sancar, Kepez’den Behlül Civelek gibi isimler de yer alıyor. Öte yandan Kocaelispor’un eski orta saha oyuncularından Yolcu Mansız ve Kullarspor’un forveti Ömer Yazgan’ın da Doğantepe ile temas halinde olduğu öğrenildi.
Doğantepespor’un yeni sezon kadrosu:
Aziz Demir
Abdullah Şimşek
Berk Aktı
Aydın Pir
Erdem Aslan
Yusuf Can
Samet Sancar
Erdal Şahintürk
Ferhat Akan
Bedirhan Bahar
Aykut Akdemir
Berkay Bekil
Ömer Sancar
Behlül Civelek
Emin Ertukuş
Mehmet Numan
Serdar Kırcı
Bünyamin Ataş
Bedirhan Duran
Ferhat Ertukuş
Abdullah Aydın
Fatih Örçen
Not: Kadroda güncellemeler olacaktır.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz