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Doğantepespor sezonu açtı

Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcilerimizden Doğantepespor’da yeni sezon hazırlıkları başladı.

Ali KÖKSAL
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Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcilerimizden Doğantepespor’da yeni sezon hazırlıkları başladı. Mehmet Üstün başkanlığında yeni bir sayfa açan Başiskele ekibi ilk çalışmasını 22 futbolcu ile yaptı. Teknik Direktörlüğünü Yaşar Nalbantoğlu’nun yaptığı takım antrenmanlarını Doğantepe Spor Tesisleri’nde gerçekleştiriyor.

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER VAR

Kadro kurma çalışmalarına devam eden Doğantepe’de Kocaelispor’dan tanıdığımız Emin ve Ferhat Ertkukuş kardeşlerin yanı sıra geçen sezon Değirmendere’de forma giyen kanat forvetFerhat Akdemir, Kullarspor’un şampiyonluğunda önemli bir paya sahip olan kaleci Aydın Pir, Bağdatspor’dan Samet Sancar, Kepez’den Behlül Civelek gibi isimler de yer alıyor. Öte yandan Kocaelispor’un eski orta saha oyuncularından Yolcu Mansız ve Kullarspor’un forveti Ömer Yazgan’ın da Doğantepe ile temas halinde olduğu öğrenildi.

Doğantepespor’un yeni sezon kadrosu:

Aziz Demir

Abdullah Şimşek

Berk Aktı

Aydın Pir

Erdem Aslan

Yusuf Can

Samet Sancar

Erdal Şahintürk

Ferhat Akan

Bedirhan Bahar

Aykut Akdemir

Berkay Bekil

Ömer Sancar

Behlül Civelek

Emin Ertukuş

Mehmet Numan

Serdar Kırcı

Bünyamin Ataş

Bedirhan Duran

Ferhat Ertukuş

Abdullah Aydın

Fatih Örçen

Not: Kadroda güncellemeler olacaktır.

Bugün 17:00 TSİ - Spor

Muhabir Ali Köksal

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