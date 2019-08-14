Kızlar Özge Kanbay için!..

Genç yaşat yitirdiğimiz hakemimiz ve milli ragbi oyuncumuz merhume Özge Sanbay’ın anısını yaşatmaya kararlı olan TFF, önek bir uygulamaya imza attı. Buna göre Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2019-2020 Kadın Futbol Ligleri Özge Kanbay Sezonu Müsabakaları Statüsü'nü kabul etti. Kabul edilen Statü TFF'nin resmi internet sitesi TFF.ORG'da yayınlanarak yürürlüğe girdi.
KIZLAR KALDIĞI YERDEN!..
Bu arada, 1.lig’de mücadele edecek olan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, bayram tatili sonrasında çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Yeşil Siyahlılar, 1.Lig’de ilimizi temsil etmeye hazırlanırken, alt yapı ligleri takımları da arı gibi çalışıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz