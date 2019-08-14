Efsane Alagaş 17 Ağustos’ta Hollanda’da seminer verecek

Dünyanın en önemli karateciler arasında ilk sıralarda gelen sayısız Dünya ve Avrupa şampiyonu olan Haldun Alagaş, 17 Ağustos’ta Hollanda’da bir seminer verecek. Yaser Şahintekin ile birlikte Zaamdam’da Tatami’ye çıkacak Alagaş, son gelişmeleri aktaracak ve gösteri maçları yapacak.