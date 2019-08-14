Dünyanın en önemli karateciler arasında ilk sıralarda gelen sayısız Dünya ve Avrupa şampiyonu olan Haldun Alagaş, 17 Ağustos’ta Hollanda’da bir seminer verecek. Yaser Şahintekin ile birlikte Zaamdam’da Tatami’ye çıkacak Alagaş, son gelişmeleri aktaracak ve gösteri maçları yapacak.
Bugün 12:54 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:56 TSİ
Efsane Alagaş 17 Ağustos’ta Hollanda’da seminer verecek
Dünyanın en önemli karateciler arasında ilk sıralarda gelen sayısız Dünya ve Avrupa şampiyonu olan Haldun Alagaş, 17 Ağustos’ta Hollanda’da bir seminer verecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz