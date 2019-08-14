Payas’a Çambaz ayarı!..

1 Eylül’de Kocaelispor ile sezonu ilk maçını sahasında oynayacak olan Payas, Afyon kampını tamamladı. Teknik patron İsmail Cem Cambaz, takımın bayram tatilini hafta sonuna kadar uzattı. Yeşil Siyahlı ekibi yenerek lige iddialı başlamak isteyen Payas, 3 puanı hedefliyor. Bu arada takımın 1 Eylül’e kadar en az 3 hazırlık maçı daha yapmayı planladığı iğrenildi.