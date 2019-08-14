1 Eylül’de Kocaelispor ile sezonu ilk maçını sahasında oynayacak olan Payas, Afyon kampını tamamladı. Teknik patron İsmail Cem Cambaz, takımın bayram tatilini hafta sonuna kadar uzattı. Yeşil Siyahlı ekibi yenerek lige iddialı başlamak isteyen Payas, 3 puanı hedefliyor. Bu arada takımın 1 Eylül’e kadar en az 3 hazırlık maçı daha yapmayı planladığı iğrenildi.
Bugün 12:55 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:57 TSİ
Payas’a Çambaz ayarı!..
1 Eylül’de Kocaelispor ile sezonu ilk maçını sahasında oynayacak olan Payas, Afyon kampını tamamladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz