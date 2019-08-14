Hereke Yıldızpor’da yıldız yetişmeye devam ediyor. Kırmızı Yeşilli ekilin alt yapı oyuncusu, 2005 doğumlu Onur Tokmak, Balıkesir Baltokspor’a transfer oldu.
Bugün 12:56 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:57 TSİ
Herekeli Onur, Balıkesir’de
Hereke Yıldızpor’da yıldız yetişmeye devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz