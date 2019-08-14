Bayram sonrası beslenme önerileri!

Medical Park İzmir Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ziya Ömer, Kurban Bayramı sonrasında metabolizmanın hızlandırılması amacıyla önemli tavsiyelerde bulundu.

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Kurban bayramı süresince ve sonrasında kırmızı et ve tatlı tüketiminin arttığını ifade eden Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ziya Ömer, “Hayvansal gıdalar bağırsak hareketlerinde yavaşlamaya ve kabızlığa neden olabilir. Bayram sonrası posalı yiyecekler tüketmeye özen gösterin. Sofralarınızda sebze, meyve, tahıllı besinler ve baklagillere daha fazla yer verin” dedi.

KAHVALTISIZ OLMAZ

Yavaşlayan metabolizmanın hızlanması için kahvaltının atlanmaması gerektiğini anlatan Uzman Dr. Ziya Ömer, “Yavaşlayan metabolizmayı hızlandırmak ve güne hazırlamak için kahvaltı olmazsa olmazlardandır. Tercih edilen kahvaltı içeriği de çok önemlidir. Mideyi yoracak börek, poğaça, kızartma gibi ağır yiyeceklerden kaçınmalısınız. Bunların yerine peynir, zeytin, haşlanmış yumurtadan oluşan bir menü seçmelisiniz” diye konuştu.

SU İÇİN KAHVALTISIZ OLMAZ

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ziya Ömer, “Sıvı alımına dikkat edilmeli ve günde en az 2-2,5 litre su içilmelidir. Tatlı tüketimiyle alınan fazla şekeri dengelemek amacıyla suyun yanında ayran, soda ve komposto içilebilir. Çay ve kahve tüketimine dikkat edilmeli, bu içeceklerin yüksek tansiyon gibi şikayetlere neden olduğu unutulmamalıdır” ifadelerini kullandı.

SPOR HAYATINIZIN VAZGEÇİLMEZİ OLSUN

“Sporu hayatınıza düzenli olarak ekleyin” diyen Medical Park İzmir Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ziya Ömer, şunları söyledi: “İyi bir yağ yakımı sağlamak, dolayısıyla kilo vermek ve sağlıklı bir yaşam için yürüyüş, bisiklet, yüzme gibi bir sporlar düzenli bir şekilde yapılmalıdır. Aktif bir spor hayatı olan biriyseniz, yaptığınız sporun cinsi ve sıklığı önemlidir. Çünkü her sporun harcattığı enerji farklı olduğundan yapılması gereken süre de kişiye göre değişmektedir. Ayrıca güneşten gelen UV ışınları cildimizdeki D vitamini sentezi için gereklidir. Kış günleri diğer aylara göre daha kısa, karanlık ve soğuk olduğundan güneşli kış günlerinde dışarıda vakit geçirmeye özen gösterin."