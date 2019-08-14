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Kartepe’de renkli kent bayramlaşması

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen Kent Bayramlaşması büyük bir katılımla gerçekleşti. Renkli anlara sahne olan bayramlaşmada keyifli anlar yaşandı.
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Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel ilçe bayramlaşması, Kurban Bayramı’nın ikinci günü gerçekleştirildi. Karetepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın ev sahipliğinde Uzunçiftlik Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşmaya AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kartepe İlçe Kaymakamı Tuncay Dursun, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Mehmet Demir, Kartepe Muhtarlar Dernek Başkanı Hüseyin Türker, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve STK temsilcileri katıldı.  

HAYIRLI BAYRAMLAR DİLERİM”

Kartepe Kent Bayramlaşması’nda konuşan Kaymakam Tuncay Dursun, “İçişleri Bakanlığı daire başkanlığına tayinimizi çıktı. Son bir senedir burada birlik ve beraberlik içerisinde görev yaptık. Burada son bayramımdır. Sizlere bir veda bayramıdır. Sizlerin bayramını en içten duygularımla tebrik ediyorum. Allah nicelerine nasip etsin” dedi.    

KOCAMAN’DAN TEŞEKKÜR

Daha sonra konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Kartepemizde her zaman birlik ve beraberlik içerisinde hizmet ettik, bundan sonra da etmeye devam edeceğiz. Kurban Bayramı’mız hepimize hayırlı olsun. Bu coşku ve heyecanı, ailelerimizle birlikte yaşıyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.   

“DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ”

Son olarak söz alan AKP Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ise, “Kurban Bayramı’nı en iyi şekilde idrak ediyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzu gösteren çok önemli günlerdeyiz. Kurban Bayramı hepimize hayırlı olsun. Kabe’de dua eden Müslüman kardeşlerimizin dualarında yer almayı nasip etsin. Değerlerimize, inancımıza sonuna kadar sahip çıkmalıyız” ifadelerini kullandı.

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