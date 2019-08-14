Aile Konak çalışanları bayramlaştı

Gölcük’te faaliyet gösteren Aile Konak Hastanesi’nin çalışanları, yoğun katılımla gerçekleşen bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Bayramlaşma organizasyonuna Aile Konak Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Şahin Talus, Başhekim Op. Dr. M. Veysel Besnili ve çok sayıda hastane personeli katıldı. Bayramlaşma programı nedeniyle düşüncelerini dile getiren Hastane Başhekimi Op. Dr. M. Veysel Besnili; “Tüm çalışanlarımızın, hastanemizi tercih eden vatandaşlarımızın ve tüm ulusun bayramını kutlarım. Bayram sonrası giderek güçlenen hekim kadrosuyla, aramıza yeni katılacak hekimlerimizle kaliteli sağlık hizmeti vermeye devam edeceğiz” dedi.

“BAYRAMLAR FIRSATTIR”

Besnili’nin ardından söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Şahin Talus, saygı ve sevgiyi en yoğun biçimde yaşamak adına bayramların bir fırsat olduğunu belirterek, “Yola çıktığımız ilk günden bu yana bir avuç çalışanla bayramlaşırken şimdi salon dolusu çalışanımızla bayramlaşıyoruz. Bu bizim için çok büyük bir gurur ve onur. Bu gururu bizlere yaşatan tüm çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyor, herkesin bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.