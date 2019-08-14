Başiskele’de bayram heyecanı

Başiskele Belediyesi ve Başiskele Kaymakamlığı iş birliğiyle düzenlenen Geleneksel Kent Bayramlaşması’nın 22’ncisi Kurban Bayramı'nın ikinci günü Kaymakamlık Tören Alanı'nda gerçekleştirildi. Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Garnizon Komutanı Deniz Yarbay Yılmaz Kütükçü, belediye meclis üyeleri, ilçe protokolü, ilçe birim müdürleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları, Sivil Toplum Kuruluşları ile vatandaşlar katıldı.
HARÇLIKLAR BAŞKANDAN
Birlik, beraberlik, barış ve dayanışma mesajları verilen bayramlaşma töreninde Belediye Başkanı Özlü ve Kaymakam Kantay, alanda uzun kuyruklar oluşturan vatandaşların bayram tebriklerini kabul etti. Başiskele'de tüm küskünlüklerin ve dargınlıkların geçmişte bırakılarak büyük bir kucaklaşmanın yaşandığı bayramlaşmada başkan Yasin Özlü, hemşehrileriyle hasbihal etmeyi de ihmal etmedi. Başkan Özlü, bayramlaşmaya aileleriyle gelen çocuklara da bayram harçlığı verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz