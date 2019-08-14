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Sağlık, görev başındakı personeli ziyaret etti

Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Kurban Bayramı tatilinde görevinin başında bulunan nöbetçi ekipleri şantiyelerde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
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İSU Genel Müdürü Ali Sağlık ve beraberinde Özel Kalem Müdürü Ramazan Kocabıyık’la İzmit Şube Müdürlüğü, Derince Şube Müdürlüğü ve Körfez Şube Müdürlüğü şantiyelerini ziyaret etti. Şube müdürlerinin de hazır bulunduğu şantiyelerde içme suyu, kanalizasyon, kanal temizleme ve vidanjör ekiplerinden oluşan nöbetçi ekipler ile görüşen Genel Müdür Ali Sağlık, çalışanların bayramlarını kutladı.

"MUTLU ŞEHİR  İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

İlimiz genelinde çok önemli bir görevi yerine getirdiklerini ifade eden Genel Müdür Ali Sağlık;”  Nöbetçi ekiplerimiz Kurban Bayramı süresince görevlerini eksiksiz bir şekilde yerine getiriyorlar.Şu ana kadar herhangi bir problemle karşılaşmadık.Vatandaşlarımızı mutlu edebilmek için elimizden gelen her türlü emeği azami gayretle gösteriyoruz. Mutlu şehir Kocaeli için insan ve çevreye değer veriyor bu bilinçle görevlerimizi yerine getiriyoruz. Bu vesileyle kendilerine göstermiş oldukları emek ve özverilerinden dolayı teşekkür ediyor, kurban Bayramlarını tebrik ediyorum" dedi.

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