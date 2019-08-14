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Yıkılmaz, görevdeki polislerle bayramlaştı

İl Emniyet Müdür Vekili Kaan Yıkılmaz ve beraberindeki heyet, ilçede görev yapan polis mensuplarını ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.
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Kocaeli İl Emniyet Müdürü Vekili Kaan Yıkılmaz ve Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Faruk Keskin, Karamürsel’de görev yapan personeli ziyaret ederek Kurban Bayramlarını kutladı. Ziyarette, Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü Komiserler Yardımcısı Erman Gözen ve Karamürsel Polis Derneği Başkanı Murat Sağır da hazır bulundu.  Ziyaretler sırasında değerlendirmelerde bulunan İl Emniyet Müdürü Vekili Kaan Yıkılmaz, “Emniyet Müdürlüğümüz, vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı huzur ve güven içinde geçirmeleri için 24 saat görev yaptı. Kurban Bayramı’nı milletçe bayram tadında geçirmemiz dileğiyle, hizmet etmekten onur ve gurur duyduğumuz saygıdeğer vatandaşlarımızın Kurban Bayramını şahsım ve Emniyet Teşkilatı adına en kalbi dileklerimle kutluyorum” dedi.

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