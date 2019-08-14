Etkinlikizi.org çalışmalarını artıracak

Kocaeli Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Bora Erdağı’nın öncülüğünde kurulan ve yaklaşık 1 yıldan bu yana çeşitli etkinlikler hayata geçiren Etkinlikizi.org, yeni dönem etkinliklerini paylaşmak için toplantı düzenledi. İzmit merkezde bulunan Kedi Kafe’de organize edilen buluşmaya, Bora Erdağı’nın yanı sıra Alternaif Tiyatro yetkilileri, Tiyatro 262’nin kurucuları, heykel, resim, edebiyat bölümünden öğrenciler ile kültür ve sanata meraklı aydınlar katıldı. Etkinliklere önümüzdeki ekim ayında başlayacaklarını belirten Bora Erdağı, “Bizim amacımız kimseye rakip olmak değil. İzmit’te kültür ve sanat alanında vatandaşların rahatlıkla katılacağı etkinlikler yapmak istiyoruz. İzmit’te kaybolan kültür ve sanat ruhunu yeniden canlandırmak, İzmit halkının sanata olan ilgisini artırmak istiyoruz” dedi.

“PAYDAŞLARIMIZLA ÇALIŞACAĞIZ”

Kentteki dernek ve STK’larlar birlikte çalışacaklarını söyleyen Erdağı, “İzmit’te faaliyet gösteren dernek, STK ve meslek odalarımızla beraber hareket edeceğiz. Mesela 8 Mart’ta, neler yapabiliriz diye ortak bir fikir oluşturmaya çalışacağız. Bizim amacımız, İzmit’te kültür ve sanat alanında ortak bir birikim yaratabilmek. Etkinlik programlarımızı da hazırladık, yenileri de ekleniyor, çıkanlar da oluyor ama ana taslak hazır gibi. Caz gösterilerimiz, tiyatro gösterilerimiz olacak. Çağdaş sanata önem veriyoruz, bu akımdam yola çıkarak etkinlikler düzenleyeceğiz. Etkinlik günlerimizi salı, çarşamba ve perşembe olarak belirledik. Bu etkinlikler aşırıya kaçmayacak ücretlerle İzmitlilerle buluşacak” ifadelerini kullandı.

“HER KESİME GÖRE SANAT”

Hedeflerinin tüm İzmit’i kucaklayan etkinlikleri hayata geçirmek olduğunu aktaran akademisyen Erdağı, “Bizler, İzmit halkının sanata olan ilgisini nasıl arttırırız buna bakıyoruz. Her salı müzik dinletilerimiz olacak. Özellikle dinleti diyorum, yani konser tarzında olmayacak. Buraya gelen sanatçılar bizlere söyledikleri müzikler, bu müziklerin hikayeleri hakkında bilgiler verecek. Mesela Orhan Kemal, Sait Faik Abasıyanık gibi önemli yazarlarımızın öyküleri üzerine uzmanlaşan ve ödül alan arkadaşlarımız var, bu arkadaşlarımızı ağırlayıp öyküler üzerine tartışmalar yapacağız. Kendisini geliştirmek isteyen, eleştirel ve bağımsız düşünceye değer veren herkesi etkinliklerimize bekliyoruz. Etkinlik programlarımızı, Etkinlikizi.org üzerinden takip edebilirler” diye konuştu.