KOBİDOS İznik’te kamp kurdu

2013 yılında kurulan Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü (KOBİDOS) bisiklet sporları ve uzak doğu sporlarının bir arada faaliyet gösteren ülkemizin tek derneği olma özelliği taşıyor. Kentimizin önemli spor kulüpleri arasında yer alan KOBİDOS bisiklet, triatlon, dağcılık ve karate-do branşlarında faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.



KAMP YAPTI

KOBİSDOS üyeleri yaz etkinleri kapsamında Kartepe’de bulunan dernek binasından İznik’e gitti. 17 kişilik kamp ekibi İznik’e Eşme-Adapazarı-Pamukova-Mekece güzergahını kullanırken, dönüşte İznik-Kızderbent-Altınova-Karamürsel-Gölcük-Başiskele güzergahı ile Kartepe’ye döndüler. İki gün süreyle KOBİDOS üyeleri 270 km pedal çevirdiler.

ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Etkinlikleri hakkında bilgi veren KOBİDOS Başkanı Ali Osman Kanyılmaz, “Derneğimiz kurulmasından bu yana doğa ile insanı bir araya getiriyoruz. Yaz ayı etkinlikleri çerçevesinde İznik’te kamp yaptık. 270 km pedal çevirdik. İznik’te Göllüce Köyü’nde çadır kampı yaptık. Bu süre zarfından İznik’in tarihi ve turistik yerlerini gezdik. Önümüzdeki ay Kandıra’da program yapmayı planlıyoruz. Cebeci’de çadır kamp kuracağız. Bisiklet Federasyon tarafından düzenlenen yarışlarda gençler ve büyük erkekler kategorilerinde yarışmalara katılıyoruz. Dernek olarak bu tür faaliyetlerimize aralıksız devam edeceğiz” dedi.