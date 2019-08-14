Beylerbeyliler bayramlaşmada buluştu

Kandıra Beylerbeyliler Derneği'nin organize ettiği bayramlaşma töreni görkemli ve coşkulu geçti. Köyün okul bahçesinde gerçekleşen bayramlaşma törenine köy halkı ve il dışında bulunan Beylerbeyliler ilgi gösterdi. Etkinlik öncesi köyün hocaları Mevlid-i Şerif ve dualar okudu. Beylerbeylili aşçıların mangalda hazırladıkları köfte ve sucuklar konuklara ikram edildi. Beylerbeyli köyü Muhtarı Musa Yener, köy halkının bayramını kutlarken, organizasyona katkı veren herkese teşekkür etti.



BAŞKANDAN TEŞEKKÜR

Dernek yönetimi, gün boyunca Beylerbeyliler Derneği'ne bir çok ismi derneğe üye yaptı. Etkinliklere katılan herkese teşekkür ettiklerini belirten Dernek başkanı Menderes Yoldaş, başta Beylerbeyli vatandaşlar olmak üzere, tüm Kocaeli halkının ve islam aleminin bayramını kutladıklarını, derneklerinin etkinliklerine kaldığı yerden devam edeceğini belirtti. Öte yandan dernek yönetiminde yer alan Ali Çetin, Saffet Dönmez, Cihan Köse, Arzu Yıldız, Mücahit Cici, Bekir Ayyıldız, Ali Güzel ve Metin Özcan’ın da etkinliğin kusursuz geçmesi için yoğun çaba gösterdiği öğrenildi.