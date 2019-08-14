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KO-MEK’ten ‘Uyum’ kursu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve SanatKursları kapsamında, çocukları ile uyum sorunu yaşayan ebebeynler için kurs açıldı.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, birbirinden farklı eğitimlerle vatandaşlara hizmet etmeye devam ediyor. Meslek ve sanat eğitimleri ile birçok vatandaşa eğitim veren KO-MEK anne babaları da unutmadı. KO-MEK, çocukları ile uyum problemi yaşayan anne ve babalara destek olmak için kurs açtı. Kursta anne ve babalara, sorunlarla başa çıkma konusunda bilgiler veriliyor.

YENİ MAHALLE KURS MERKEZİ’NDE

Çocuklarda Uyum Problemi kursu pazartesi, salı ve çarşamba günleri 09.00 ile 12.30 saatleri arasında Çayırova Yeni Mahalle Kurs Merkezi’nde veriliyor. 36 saatlik eğitimin ardından kursiyerler, gördükleri eğitimden sınava girecek. Başarılı olan kursiyerler, KO-MEK Sertifikası almaya hak kazanacak.

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