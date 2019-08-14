KO-MEK’ten ‘Uyum’ kursu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, birbirinden farklı eğitimlerle vatandaşlara hizmet etmeye devam ediyor. Meslek ve sanat eğitimleri ile birçok vatandaşa eğitim veren KO-MEK anne babaları da unutmadı. KO-MEK, çocukları ile uyum problemi yaşayan anne ve babalara destek olmak için kurs açtı. Kursta anne ve babalara, sorunlarla başa çıkma konusunda bilgiler veriliyor.
YENİ MAHALLE KURS MERKEZİ’NDE
Çocuklarda Uyum Problemi kursu pazartesi, salı ve çarşamba günleri 09.00 ile 12.30 saatleri arasında Çayırova Yeni Mahalle Kurs Merkezi’nde veriliyor. 36 saatlik eğitimin ardından kursiyerler, gördükleri eğitimden sınava girecek. Başarılı olan kursiyerler, KO-MEK Sertifikası almaya hak kazanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz