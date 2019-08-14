Mavi Kukla eğlendirdi

İzmit Belediyesi tarafından Mavi- Yeşil Sokak Etkinlikleri Kapsamında Belsa önünde “Kaçma Saati” adlı müzikli kukla oyunu gerçekleştirildi. Çocuklar kukla gösterisinde gönüllerince eğlenirken aileler de etkinliğe büyük ilgi gösterdi. Ayşegül Yıldız Ulaş’ın yazdığı oyunu Dilan Mine Uğurlu, Hilal Akcan, Nursel Çeliktürk, Zeynep Çağla Şenol oynattı. Gösteri çocuklar ve ailelerden büyük alkış toplarken İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın da oyunculara teşekkür sertifikası takdim etti.