Gölcük, kent bayramlaşmasında buluştu

Kurban Bayramı nedeniyle kent bayramlaşmasının gerçekleştirildiği ilçelerden biri de Gölcüktü. Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Gölcük Kaymakamı Mustafa Irmak ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer başta olmak üzere ilçe protokolü İlçe daire müdürleri, siyasi partilerin başkanları, STKl’ar, sendika ve odaların başkanları ile temsilcileri, belediye birim müdürleri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda muhtar katıldı.

“BİR ARAYA GELMEK ÖNEMLİ”

Programda konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Bayramlar birlik beraberliğin yardımlaşma ve dayanışmanın en üst düzeye çıktığı günlerdir. Yine böyle bir günde bir arada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu söylemek istiyorum. Burada görebildiğim kadarıyla her kesimden, her görüşten ve memleketimizin dört bir köşesinden Gölcük’e gelerek yerleşmiş hemşehrilerimiz var. Bir araya gelmek birlik ve beraberliğimiz açısından çok önemli bir durum. Ben öncelikle huzur içerisinde bugünlere kavuşmamızı sağlayan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Herkesin bayramı kutlu olsun” dedi.

IRMAK VEDA ETTİ

Bayramlaşmada söz alan ve Ankara’ya Vali yardımcısı olarak tayinin çıkması nedeniyle ilçe halkına veda eden Gölcük Kaymakamı Mustafa Irmak, “Bildiğiniz üzere 3 gün önce yayınlanan kararnameyle Ankara Vali Yardımcısı olarak tayinim çıktı. 3 aylık süreçte Gölcük’te çok değerli insanlarla tanıştım. Kısa sürede güzel dostluklar kurduk. Her zaman Ankara’da bir kardeşiniz olduğunu unutmayın. Sizleri ve Gölcük çok seviyor, Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum” ifadelerini kullandı.