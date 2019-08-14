Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 13:44 TSİ- Siyaset G: Bugün 13:46 TSİ

AKP Gölcük’ten birlik mesajı

Kurban Bayramı hareketliliğinin yaşandığı AKP Gölcük İlçe Teşkilatı, bayramı yoğun tempo ile geçirdi. Bayramlaşma programında konuşan AKP İl Başkanı Ellibeş ve ilçe başkanı Çetin Seymen, birlik mesajı verdi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

AKP Gölcük İlçe Teşkilatı, bayramlaşma programını Kurban Bayramı’nın ikinci gününde gerçekleştirdi. AKP Gölcük ilçe binasının önünde düzenlenen bayramlaşma törenine AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Nihat Abiş, Gölcük Belediye Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, belediye başkan yardımcıları, AKP İlçe Başkanı Çetin Seymen, AKP Eski İlçe Başkanı İdris Alp, belediye meclis üyeleri, ana kademe yönetim kurulu üyeleri, mahalle başkanları ve partililer katıldı.

BİRLİK VURGUSU YAPILDI

Bayramlaşma nedeniyle söz alan ev sahibi AKP Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, partililerinin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı en içten duygularla kutladığını aktardı. Daha sonra söz alan AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş de, “Tüm İslam Aleminin, AK Parti Ailesinin ve Gölcük halkının kurban bayramı kutlu olsun. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” ifadelerini kullandı. Bayram kutlaması, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Bugün 13:44 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Berat Albayrak'ın imzaladığı belge ortalığı karıştırdı mask
Berat Albayrak'ın imzaladığı belge ortalığı karıştırdı
AKP'li Gönül'den 'Yılmaz Güney' şiiri mask
AKP'li Gönül'den 'Yılmaz Güney' şiiri
AKP'li vekilin konuşması bitmeden salondan ayrıldılar mask
AKP'li vekilin konuşması bitmeden salondan ayrıldılar
İşte Büyükakın'ın maaşı mask
İşte Büyükakın'ın maaşı
Babacan'ın ve Davutoğlu'nun alacağı oy oranı kaç mask
Babacan'ın ve Davutoğlu'nun alacağı oy oranı kaç
CHP’li isimden zehir zemberek açıklama! “İçki ve seks…” mask
CHP’li isimden zehir zemberek açıklama! “İçki ve seks…”
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Berat Albayrak'ın imzaladığı belge ortalığı karıştırdı mask
Berat Albayrak'ın imzaladığı belge ortalığı karıştırdı
Ünlü: Ülkücüler iktidar sınavı verecek mask
Ünlü: Ülkücüler iktidar sınavı verecek
Sirmen taburcu oldu! mask
Sirmen taburcu oldu!
Kandıra'ya otobüsle gideceklere duyuru mask
Kandıra'ya otobüsle gideceklere duyuru
Salı günü kavrulacağız mask
Salı günü kavrulacağız
Sancaklı'dan hakkındaki iddialara sert cevap mask
Sancaklı'dan hakkındaki iddialara sert cevap

GALERİ

Tartıştığı erkek arkadaşına kafa attı mask
Tartıştığı erkek arkadaşına kafa attı
Gebze’de 3 yerde çıkan yangında 20 dönüm sit alanı zarar gördü mask
Gebze’de 3 yerde çıkan yangında 20 dönüm sit alanı zarar gördü
Nijerya'da kaçırılan gemicileri kurtaran avukat, korsanlarla pazarlık sürecini anlattı mask
Nijerya'da kaçırılan gemicileri kurtaran avukat, korsanlarla pazarlık sürecini anlattı
Bebeklere SPA masajı mask
Bebeklere SPA masajı
Bebeği elinden zor aldılar mask
Bebeği elinden zor aldılar
12. sınıf öğrencisi babasına inat kendi aracını kendi yaptı mask
12. sınıf öğrencisi babasına inat kendi aracını kendi yaptı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL