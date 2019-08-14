AKP Gölcük’ten birlik mesajı

AKP Gölcük İlçe Teşkilatı, bayramlaşma programını Kurban Bayramı’nın ikinci gününde gerçekleştirdi. AKP Gölcük ilçe binasının önünde düzenlenen bayramlaşma törenine AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Nihat Abiş, Gölcük Belediye Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, belediye başkan yardımcıları, AKP İlçe Başkanı Çetin Seymen, AKP Eski İlçe Başkanı İdris Alp, belediye meclis üyeleri, ana kademe yönetim kurulu üyeleri, mahalle başkanları ve partililer katıldı.

BİRLİK VURGUSU YAPILDI

Bayramlaşma nedeniyle söz alan ev sahibi AKP Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, partililerinin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı en içten duygularla kutladığını aktardı. Daha sonra söz alan AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş de, “Tüm İslam Aleminin, AK Parti Ailesinin ve Gölcük halkının kurban bayramı kutlu olsun. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” ifadelerini kullandı. Bayram kutlaması, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.