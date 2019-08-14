Geleneksel kent bayramlaşması Gebze’de de yapıldı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde Gebze Kültür Merkezi’nde düzenlenen bayramlaşma törenine AKP Milletvekili Fikri Işık, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Garnizon Komutanı Binbaşı Ramazan Uydaş, Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Gebze Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, belediye meclis üyeleri ve Gebzeliler katıldı. Kent bayramlaşmasında konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Kaymakamı Mustafa Irmak ve AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Gebzelilerin bayramını kutlayarak, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.
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Gebze’de bayram coşkusu
Gebze Belediyesi, kent bayramlaşması kapsamında ilçe halkını bir araya getirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz