Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 13:56 TSİ- Siyaset G: Bugün 13:58 TSİ

“İYİ Parti iktidarı hedefliyor”

İyi Parti Gölcük İlçe Başkanlığı, üyelerini Kurban Bayramı nedeniyle  kahvaltı organizasyonunda bir araya getirdi. Organizasyonda konuşan İyi Parti İlçe Başkanı İsmail Aynacı, partilerinin iktidarı hedeflediğini belirtti.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanlığı’nda farklı bir Kurban Bayramı kutlaması vardı. İlçe Başkanı İsmail Aynacı ve yönetim kurulu üyeleri, partilileri bayramın ikinci günü kahvaltıda bir araya getirdi. Partililerin yoğun katılım sağladığı programda konuşan ilçe başkanı Aynacı, “Öncelikle tüm İslam aleminin, Gölcük halkının ve siz değerli partililerimizin bayramını kutluyorum. Ülkemiz biliyorsunuz çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Yaşanan bu süreçte birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. İyi Parti her zaman iktidarı hedefler. İyi Parti hedefleri doğrultusundan emin adımlarla yürüyecektir. Bayramlar kırgınlıkları ortadan kaldırır, ümit ediyorum ki bu bayramda tüm kırgınlıklar sona erer" dedi.

Bugün 13:56 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Berat Albayrak'ın imzaladığı belge ortalığı karıştırdı mask
Berat Albayrak'ın imzaladığı belge ortalığı karıştırdı
AKP'li Gönül'den 'Yılmaz Güney' şiiri mask
AKP'li Gönül'den 'Yılmaz Güney' şiiri
AKP'li vekilin konuşması bitmeden salondan ayrıldılar mask
AKP'li vekilin konuşması bitmeden salondan ayrıldılar
İşte Büyükakın'ın maaşı mask
İşte Büyükakın'ın maaşı
Babacan'ın ve Davutoğlu'nun alacağı oy oranı kaç mask
Babacan'ın ve Davutoğlu'nun alacağı oy oranı kaç
CHP’li isimden zehir zemberek açıklama! “İçki ve seks…” mask
CHP’li isimden zehir zemberek açıklama! “İçki ve seks…”
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Berat Albayrak'ın imzaladığı belge ortalığı karıştırdı mask
Berat Albayrak'ın imzaladığı belge ortalığı karıştırdı
Ünlü: Ülkücüler iktidar sınavı verecek mask
Ünlü: Ülkücüler iktidar sınavı verecek
Sirmen taburcu oldu! mask
Sirmen taburcu oldu!
Kandıra'ya otobüsle gideceklere duyuru mask
Kandıra'ya otobüsle gideceklere duyuru
Salı günü kavrulacağız mask
Salı günü kavrulacağız
Sancaklı'dan hakkındaki iddialara sert cevap mask
Sancaklı'dan hakkındaki iddialara sert cevap

GALERİ

Tartıştığı erkek arkadaşına kafa attı mask
Tartıştığı erkek arkadaşına kafa attı
Gebze’de 3 yerde çıkan yangında 20 dönüm sit alanı zarar gördü mask
Gebze’de 3 yerde çıkan yangında 20 dönüm sit alanı zarar gördü
Nijerya'da kaçırılan gemicileri kurtaran avukat, korsanlarla pazarlık sürecini anlattı mask
Nijerya'da kaçırılan gemicileri kurtaran avukat, korsanlarla pazarlık sürecini anlattı
Bebeklere SPA masajı mask
Bebeklere SPA masajı
Bebeği elinden zor aldılar mask
Bebeği elinden zor aldılar
12. sınıf öğrencisi babasına inat kendi aracını kendi yaptı mask
12. sınıf öğrencisi babasına inat kendi aracını kendi yaptı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL