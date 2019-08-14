“İYİ Parti iktidarı hedefliyor”

İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanlığı’nda farklı bir Kurban Bayramı kutlaması vardı. İlçe Başkanı İsmail Aynacı ve yönetim kurulu üyeleri, partilileri bayramın ikinci günü kahvaltıda bir araya getirdi. Partililerin yoğun katılım sağladığı programda konuşan ilçe başkanı Aynacı, “Öncelikle tüm İslam aleminin, Gölcük halkının ve siz değerli partililerimizin bayramını kutluyorum. Ülkemiz biliyorsunuz çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Yaşanan bu süreçte birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. İyi Parti her zaman iktidarı hedefler. İyi Parti hedefleri doğrultusundan emin adımlarla yürüyecektir. Bayramlar kırgınlıkları ortadan kaldırır, ümit ediyorum ki bu bayramda tüm kırgınlıklar sona erer" dedi.

