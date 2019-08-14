İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanlığı’nda farklı bir Kurban Bayramı kutlaması vardı. İlçe Başkanı İsmail Aynacı ve yönetim kurulu üyeleri, partilileri bayramın ikinci günü kahvaltıda bir araya getirdi. Partililerin yoğun katılım sağladığı programda konuşan ilçe başkanı Aynacı, “Öncelikle tüm İslam aleminin, Gölcük halkının ve siz değerli partililerimizin bayramını kutluyorum. Ülkemiz biliyorsunuz çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Yaşanan bu süreçte birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. İyi Parti her zaman iktidarı hedefler. İyi Parti hedefleri doğrultusundan emin adımlarla yürüyecektir. Bayramlar kırgınlıkları ortadan kaldırır, ümit ediyorum ki bu bayramda tüm kırgınlıklar sona erer" dedi.
“İYİ Parti iktidarı hedefliyor”
İyi Parti Gölcük İlçe Başkanlığı, üyelerini Kurban Bayramı nedeniyle kahvaltı organizasyonunda bir araya getirdi. Organizasyonda konuşan İyi Parti İlçe Başkanı İsmail Aynacı, partilerinin iktidarı hedeflediğini belirtti.
İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanlığı’nda farklı bir Kurban Bayramı kutlaması vardı. İlçe Başkanı İsmail Aynacı ve yönetim kurulu üyeleri, partilileri bayramın ikinci günü kahvaltıda bir araya getirdi. Partililerin yoğun katılım sağladığı programda konuşan ilçe başkanı Aynacı, “Öncelikle tüm İslam aleminin, Gölcük halkının ve siz değerli partililerimizin bayramını kutluyorum. Ülkemiz biliyorsunuz çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Yaşanan bu süreçte birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. İyi Parti her zaman iktidarı hedefler. İyi Parti hedefleri doğrultusundan emin adımlarla yürüyecektir. Bayramlar kırgınlıkları ortadan kaldırır, ümit ediyorum ki bu bayramda tüm kırgınlıklar sona erer" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz