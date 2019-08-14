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Çakır: Huzura ihtiyacımız var

MHP Gölcük İlçe Teşkilatı’nın bayramlaşma töreninde konuşan ilçe başkanı Bilal Çakır, bayramın ülkeye huzur getirmesini temenni ettiklerini söyledi.
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gölcük İlçe Teşkilatı, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde, parti binasında bayramalaştı. Bayramlaşma programına MHP İlçe Başkanı Bilal Çakır ve yönetiminin yanı sıra çok sayıda partili katıldı.  Bayramlaşma töreninde konuşan başkan Çakır, “Bugün partili kardeşlerimiz ile bayramlaşma programımızı gerçekleştiriyoruz. Bizler MHP ailesi olarak, tüm İslam aleminin ve partililerimizin Kurban Bayramını kutluyoruz. İnşallah Kurban Bayramı ülkemize ve milletimize huzur ve mutluluk getirir. Çünkü buna hepimizin çok ihtiyacı var. Şunu hiç bir zaman unutmayalım ki ülkemiz üzerinde emelleri olanlara bu halk hiç bir zaman izin vermeyecek. Çünkü Emperyalistler Türk milletinin gücünü çok iyi bilirler. Bizler bu süreçte birlik ve beraberliğimizi korudukça ülkemize asla bir zarar gelmeyecek. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın” dedi.

Bugün 13:58 TSİ - Siyaset

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